Julia - Wege zum Glück

Folge 083

TelenovelaStaffel 6Folge 8vom 31.01.2006
43 Min.Folge vom 31.01.2006Ab 6

Der Schock sitzt tief, als Marie Julia und Daniel statt bei der Arbeit, gemeinsam im Restaurant vorfindet. Obwohl nichts zwischen Daniel und ihr vorgefallen ist, hat Julia vor Marie ein schlechtes Gewissen. Werner sieht seine Befürchtungen bestätigt und glaubt, dass Frederik sich nach Südafrika zurücksehnt. Frederik überrascht Julia mit einem Südafrika-Abend zu zweit und bringt sie auf andere Gedanken. Marie stellt Daniel vor die Wahl, sie entweder in die Schweiz zu begleiten oder in Falkental bei Julia zu bleiben. Daniel muss sich entscheiden - aber dann beobachtet er zufällig, wie Julia und Frederik sich innig umarmen.

Telenovela
