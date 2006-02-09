Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 089
42 Min.Folge vom 09.02.2006Ab 6
Julia gesteht Daniel gerade heraus, dass sie ihn immer noch liebt. Sie fallen sich in die Arme und werden von ihrer Leidenschaft überwältigt. Doch Daniel verlässt Julia im Bootshaus und kehrt mit schlechtem Gewissen zu Marie zurück. Auch Jörg sucht scheinbar wieder einen Weg zu Silke und Andreas kann nicht fassen, dass sie sich wieder von Jörg einwickeln lässt. Marie und Daniel verlassen Falkental in Richtung Schweiz. Julia weiß nicht, wie sie es ohne Daniel aushalten soll und Daniel geht es ähnlich. Die Reise kommt zu einem jähen Ende.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises