Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 087
42 Min.Folge vom 07.02.2006Ab 6
Julia nimmt den Job in der Porzellan-Manufaktur endgültig an und unterschreibt den Vertrag. Als Niko in Jörgs Wohnung auf Patrizia trifft, schlägt er eifersüchtig Jörg nieder. Niko weiß, dass Jörg ihm nun kündigen wird und er seinen Job in der Manufaktur verlieren wird. Aber richtig freuen kann sich Julia über den neuen Job nicht, zu sehr bedrückt sie der nahe Abschied von Daniel. Frederik merkt, dass Julia unter Daniels Weggang leidet. Er versucht sie zu trösten und lädt sie ein, mit ihm eine Ausstellung zu besuchen. Julia versucht nun alles, um Daniel aus dem Weg zu gehen, doch dann steht er plötzlich vor ihr.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises