K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Schwarze Witwe

SAT.1Staffel 8Folge 113
Folge 113: Die Schwarze Witwe

23 Min.Ab 12

Es taucht ein Toter mit der Leidenschaft für Internetbekanntschaften auf. Der erste Verdacht: sein letztes Date. Kennt die Frau den Mörder? Oder ist sie es selbst? Im anonymen Netz müssen die Kommissare die Frau unter tausenden aufspüren. Kommissar Grass kann die schöne Unbekannte zwar aus der Deckung locken, aber für ihn wird das erste Treffen auch zum letzten ...

