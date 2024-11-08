Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein mieser Trip

SAT.1Staffel 8Folge 114vom 08.11.2024
Folge 114: Ein mieser Trip

22 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Auf einer wilden Party wurde ein Mädchen mit zwei Schüssen ins Herz getötet. Neben ihr befand sich ein zugedröhnter junger Mann mit einer Waffe in der Hand. Der Täter scheint gefasst. Der junge Mann kann sich an nichts erinnern, aber die Beweise entlasten ihn. Er hat nicht geschossen. In einem Raum voller Verdächtiger müssen die Kommissare jetzt den wahren Mörder finden.

SAT.1
