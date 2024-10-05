K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 129: Taximann
23 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Brutaler Überfall auf dem Weg zur Disco: Eine junge Frau wird stundenlang vergewaltigt. Als die Kommissare sie am nächsten Tag nach Hause bringen, wartet dort die nächste schreckliche Überraschung: Ihr Mann liegt erschlagen im Wohnzimmer. Wer hat es auf das junge Paar abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1