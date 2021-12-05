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K 11 - Kommissare im Einsatz

Aus Mangel an Beweisen

SAT.1Staffel 8Folge 134vom 05.12.2021
Aus Mangel an Beweisen

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 134: Aus Mangel an Beweisen

22 Min.Folge vom 05.12.2021Ab 12

Geschlagen, gefoltert und getötet - so kommt eine Leiche per Kurier bei den Ermittlern an. Kommissarin Rietz erkennt den Toten. Sie hat vor zwölf Jahren gegen ihn ermittelt. Der Mann soll damals zwei Frauen ermordet haben. Nachzuweisen war ihm jedoch nichts. Der Fall blieb ungeklärt. Die Leichen der Frauen wurden nie gefunden. Will sein Mörder, dass der Fall endlich aufgeklärt wird?

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