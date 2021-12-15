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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Sexspiel

SAT.1Staffel 8Folge 27vom 15.12.2021
Tödliches Sexspiel

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 27: Tödliches Sexspiel

22 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12

Ein Pilot hängt mit offener Hose tot am Griff eines Fensters seiner Wohnung. Alles deutet auf einen Sexunfall nach Selbststrangulation hin. Nach der Obduktion ist jedoch klar: Es war Mord. Die Spur führt zum Bruder des Toten.

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