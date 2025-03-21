Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sport ist Mord

SAT.1Staffel 8Folge 58vom 21.03.2025
Sport ist Mord

Sport ist MordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 58: Sport ist Mord

22 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Eine junge Frau wird beim Joggen angegriffen und brutal vergewaltigt. Schnell haben die Kommissare eine Spur, doch der Verdächtige ist ein Diplomatensohn und kann für seine Straftat nicht belangt werden. Alexandra Rietz und Gerrit Grass wollen dem Vergewaltiger eine Falle stellen, aber ihr Plan misslingt. Im K11 liegen daher die Nerven blank. Die Frustration treibt die Kommissare an ihre Grenzen. Können sie noch verhindern, dass der Täter weitere junge Frauen vergewaltigt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen