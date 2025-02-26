Liebe bis in den Tod (2)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Liebe bis in den Tod (2)
22 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Die Kommissare suchen immer noch fieberhaft nach den ausgebrochenen Häftlingen. In einer alten Fabrikhalle wird eine Leiche gefunden - es ist der Fluchthelfer der Ausbrecher. Hinter dem Mord scheint der Ex-Freund von Kommissarin Rietz zu stecken. Was plant der frühere Freund der Kommissarin? Ihre Kollegen befürchten das Schlimmste und bewachen Alexandra Rietz rund um die Uhr ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1