K 11 - Kommissare im Einsatz

Chance deines Lebens

SAT.1Staffel 8Folge 83
Chance deines Lebens

Chance deines LebensJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 83: Chance deines Lebens

23 Min.Ab 12

Eine Studentin macht sich Sorgen um ihren Freund, der seit Wochen verschwunden ist. Schließlich wird sein Handy in einer alten Fabrikhalle geortet. Niemand ist da, doch die Kommissare entdecken Spritzen, Skalpelle und Blutkonserven. Im Laufe der Ermittlungen zeigt sich, dass der Junge nicht als Einziger zuletzt in der Lagerhalle gesehen wurde. Ein Mädchen wird ebenfalls vermisst. Wieder führt die Spur in die Lagerhalle ...

