K 11 - Kommissare im Einsatz

Bedingungslose Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 92vom 06.11.2024
Bedingungslose Liebe

Bedingungslose LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 92: Bedingungslose Liebe

22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Ein junges Mädchen wird tot im Müll gefunden. Das Opfer kommt aus einer sehr gläubigen Familie. Von ihren Eltern wurde die 19-Jährige verstoßen, weil sie sich mit dem falschen Mann eingelassen hat. Die Obduktion bringt ein dunkles Geheimnis ans Licht: Die junge Frau war schwanger und hat kurz vor ihrem Tod ein Kind zur Welt gebracht. Kommt der Mörder aus der eigenen Familie? Musste das Mädchen sterben, weil es nicht den Moralvorstellungen der Eltern entsprach?

