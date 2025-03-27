Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord nach Schulschluss

SAT.1Staffel 8Folge 98vom 27.03.2025
Mord nach Schulschluss

Mord nach SchulschlussJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 98: Mord nach Schulschluss

23 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

In einer Schule wird ein grausamer Fund gemacht: die Leiche eines Schülers wird erschlagen im Klassenraum gefunden. Wie sich herausstellt, war der tote Jugendliche jedoch kein Kind der Unschuld. Als Schlägertyp und Schulrowdy bekannt, tyrannisierte er seine Mitmenschen. Kam nun die Stunde der Vergeltung und eines seiner Opfer hat sich blutig gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen