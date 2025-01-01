Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Jede ist käuflich

SAT.1Staffel 9Folge 114
Jede ist käuflich

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 114: Jede ist käuflich

22 Min.Ab 12

Sex-Skandal im Fünf-Sterne-Hotel: Ein millionenschwerer Geschäftsmann wird wegen sexueller Nötigung angezeigt; das Opfer: ein 22-jähriges Zimmermädchen. Der 56-Jährige soll sie zum Oralsex gezwungen haben. Doch der angesehene Mann hat ein Alibi. Er hält die Sex-Affäre für eine hinterhältige Intrige. Die Kommissare vom K11 müssen mit viel Fingerspitzengefühl ermitteln ...

