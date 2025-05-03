Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Auf der Couch

SAT.1Staffel 9Folge 115vom 03.05.2025
Folge 115: Auf der Couch

23 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Ein Psychiater wird in seiner Praxis brutal erschlagen. Unter Verdacht gerät ein paranoid-schizophrener Patient. Als die Kommissare ihn stellen wollen, droht er mit Suizid. Ist er in seinem Wahn wirklich zum kaltblütigen Mörder geworden?

