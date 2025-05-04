Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Botschaft aus dem Jenseits

SAT.1Staffel 9Folge 122vom 04.05.2025
Botschaft aus dem Jenseits

Botschaft aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 122: Botschaft aus dem Jenseits

23 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

Eine Drogenabhängige hat sich eine Überdosis gespritzt. Das Ungewöhnliche an diesem Fall: Kommissar Michael Naseband kannte das Opfer persönlich, und die Tote hat dem Ermittler eine private Nachricht hinterlassen. Demnach ist die Tochter des Opfers in den Fängen eines Pornorings. Der Kommissar riskiert alles, um das Mädchen zu finden ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen