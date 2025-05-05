K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 125: Besessen von Liebe
23 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Eine Kellnerin wird in ihrer Wohnung überfallen, betäubt und brutal entstellt. Der maskierte Täter ritzt ihr das Wort "Hure" in die Stirn. In der Wohnung der jungen Frau finden die Kommissare Minikameras. Jemand hat sie auf Schritt und Tritt beobachtet. Während die Kommissare fieberhaft nach dem verrückten Täter suchen, geht für die junge Frau der Horror weiter.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
