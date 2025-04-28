Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod in der Waschstraße

SAT.1Staffel 9Folge 174vom 28.04.2025
Tod in der Waschstraße

Folge 174: Tod in der Waschstraße

23 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Ein besonderer Tatort für die Kommissare vom K 11: Am Ende einer Waschstraße steckt der Wagen der 38-jährige Bianca K. fest. Darin findet sich ihre nackte Leiche. Die Frau wurde brutal vergewaltigt und erwürgt. Zeugen bestätigen, dass das Opfer noch lebte als es in die Waschstraße einfuhr. Was ist in den vier Minuten passiert?

