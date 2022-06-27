Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tour de Mord

SAT.1Staffel 9Folge 175vom 27.06.2022
Tour de Mord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 175: Tour de Mord

22 Min.Folge vom 27.06.2022Ab 12

Nach einem schweren Verkehrsunfall lässt ein Autofahrer einen Radfahrer halb tot im Straßengraben liegen. Der erst 20-jährige Rennrad-Profi stirbt noch am Unfallort. Ein klassischer Unfall mit Fahrerflucht? Daran kommen schnell Zweifel auf.

