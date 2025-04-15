K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Opfer der Gier
23 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Eine Frau meldet Schüsse im Nachbarhaus. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, bietet sich Ihnen ein grausamer Anblick: Ein Ehepaar wurde kaltblütig erschossen. Die Kommissare finden die Tochter des Hauses völlig verstört im Schrank. Das Mädchen spricht kein Wort. Musste es den Mord an seinen Eltern mit ansehen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1