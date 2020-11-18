Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 25vom 18.11.2020
23 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12

Eine junge, schöne Frau liegt nur mit Unterwäsche bekleidet im Straßengraben - weggeworfen wie Müll. Ein ungewöhnliches Tattoo und die Narben einer Brustvergrößerung sind die einzigen Anhaltspunkte, die zur Identität und möglicherweise zum Mörder führen könnten. Die Spur führt die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband zu einem Edelbordell, in dem Michael überraschend auf eine alte Bekannte stößt.

