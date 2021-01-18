K11 - Die neuen Fälle
Folge 51: Mordwaffe Alkohol
23 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 12
Mordwaffe Alkohol: Ein Serienmörder flößt Frauen Unmengen an Alkohol ein und steckt ihnen danach Wodkaflaschen in den Mund. Welches Profil wird Profilerin Suzanne Grieger-Langer erstellen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen