K11 - Die neuen Fälle
Folge 67: Tierische Wut
23 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Ein Hundehasser vergiftet Hunde! Nachdem sich die Vorfälle in einem Tierschutzhof häufen, nehmen die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter die Ermittlungen auf.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen