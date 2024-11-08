Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Vergiftete Wahrheit (2)

SAT.1Staffel 2Folge 76vom 08.11.2024
Vergiftete Wahrheit (2)

K11 - Die neuen Fälle

Folge 76: Vergiftete Wahrheit (2)

23 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Nachdem sich Fehlgeburten häufen, gerät ein Chemiekonzern in Verdacht. Eine Frau, die eine Vertuschungsaktion vermutete, verschwindet plötzlich und ein Sportflieger wird ermordet.

