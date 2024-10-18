Ein Händchen für MinderjährigeJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 78: Ein Händchen für Minderjährige
23 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Eine Teenagerin steht blutverschmiert und verwirrt auf einer Brücke und behauptet, einen Mann umgebracht zu haben ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
