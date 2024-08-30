Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Der Todestruck

SAT.1Staffel 3Folge 65vom 30.08.2024
Der Todestruck

K11 - Die neuen Fälle

Folge 65: Der Todestruck

23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband jagen einen Autobahnkiller, der wahllos Frauen vergewaltigt, tötet und an Rastplätzen entsorgt. Bei den Ermittlungen kommt es zu einer überraschenden Erkenntnis: Der Täter könnte auch eine Frau sein! Kommissarin Daniela Stamm ermittelt undercover, um der möglichen Täterin auf die Spur zu kommen und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.

