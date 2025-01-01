K11 - Die neuen Fälle
Folge 73: Secrets
23 Min.Ab 12
Secrets: Eine Pastorentochter wird nach einem Sturz von ihrem Balkon tot aufgefunden. Alles deutet zunächst auf einen Selbstmord hin, doch die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler stoßen auf ein geheimes Doppelleben des Opfers und plötzlich rückt die Theorie über einen grausamen Mord in den Vordergrund ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
