Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Secrets

SAT.1Staffel 3Folge 73
Secrets

SecretsJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 73: Secrets

23 Min.Ab 12

Secrets: Eine Pastorentochter wird nach einem Sturz von ihrem Balkon tot aufgefunden. Alles deutet zunächst auf einen Selbstmord hin, doch die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler stoßen auf ein geheimes Doppelleben des Opfers und plötzlich rückt die Theorie über einen grausamen Mord in den Vordergrund ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen