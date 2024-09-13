Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Im Rausch der Schuld

SAT.1Staffel 3Folge 76vom 13.09.2024
Im Rausch der Schuld

Im Rausch der SchuldJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 76: Im Rausch der Schuld

23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Eine junge Frau wird vermisst und im K11 steht eine Dame, die behauptet, sie getötet zu haben. Warum, weiß sie nicht, denn zur Tatzeit war sie betrunken. Aber sie ist sich sicher, eine Mörderin zu sein. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter begeben sich auf die Suche nach einer Leiche, die es vielleicht gar nicht gibt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen