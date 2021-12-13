Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Mörderischer Advent

SAT.1Staffel 3Folge 78vom 13.12.2021
Mörderischer Advent

Mörderischer AdventJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 78: Mörderischer Advent

23 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12

Mörderischer Advent: Drei Adventsmorde! Jeden Sonntag einer, immer brutal und jeder Tote mit einem Weihnachtskranz dekoriert. Für Michael Naseband und Charlotte Fuchs ist die besinnliche Stimmung dahin.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen