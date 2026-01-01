K11 - Die neuen Fälle
Folge 85: Nur noch 60 Minuten
23 Min.Ab 12
Nur noch 60 Minuten: Dann müssen seine Forderungen erfüllt sein oder die Geiseln und Kommissarin Daniela Stamm sterben. Michael Naseband setzt alles in Bewegung, um die Geiseln in Sicherheit zu bringen und merkt bald, dass das eigentliche Verbrechen woanders stattfindet ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen