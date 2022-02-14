Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für das Leben meiner Tochter

SAT.1Staffel 3Folge 86vom 14.02.2022
Folge 86: Für das Leben meiner Tochter

23 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12

Ein Mann wird bei lebendigem Leib verbrannt. Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband vermuten einen Familienvater hinter dem unbekannten Toten. Doch warum sollte ihn jemand so grausam hinrichten und vor allem wer? Die erste Spur führt zu einer Escort Boy Agentur. Ist ein homosexuelles Doppelleben der Todesgrund?

