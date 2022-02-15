K11 - Die neuen Fälle
Folge 88: Die lebende Leiche
23 Min.Folge vom 15.02.2022Ab 12
Eine Leiche in der Kunstgalerie ruft die Kommissare Philipp Stehler und Robert Ritter auf den Plan. Doch die Leiche lebt noch und steht vor ihnen. Die Galeribesitzerin sagt, sie sei vergiftet worden und hätte nicht mehr lange zu leben. Die Uhr tickt, denn die Kripo kennt weder den Täter noch das Gegengift ...
Weitere Folgen in Staffel 3
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1
