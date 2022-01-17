Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scheinwelt

SAT.1Staffel 3Folge 89vom 17.01.2022
Folge 89: Scheinwelt

23 Min.Folge vom 17.01.2022Ab 12

Scheinwelt: Die Kommissare Charlotte Fuchs und Robert Ritter finden die Influencerin Kim Caramella bewusstlos in ihrem Garten. Die Villa ist verwüstet, nur ein unheimliches Video weist auf das Geschehene hin: Ein maskierter Teufel verlangt von Kim, dass sie ihr Social-Media-Profil löscht. Tut sie es nicht, kommt er wieder, und er hat Schlimmes vor ...

