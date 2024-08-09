Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein mutmaßlicher Mörder treibt ein makabres Spiel: Nach dem Auftauchen einer Leiche wendet er sich an zwei angesehene Podcasterinnen und fordert von ihnen ein Interview. Will er live on Air auf ihrer Plattform die Tat gestehen? Die Kommissare Daniela Stamm und Tim Stammberger machen sich bereit, den Täter dingfest zu machen, doch sind sie wirklich hinter dem Richtigen her?

