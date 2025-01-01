K11 - Die neuen Fälle
Folge 94: Die Rentner Gang
23 Min.Ab 12
Die Rentner Gang: Bombenalarm bei einer Bankzentrale! Doch eine Explosion verpufft als Ablenkungsmanöver für einen Millionenraub. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter kommen über ein Überwachungsvideo den Tätern auf die Spur - und sind mehr als überrascht, als sie feststellen, dass sie zwei überaus betagten Senioren nachjagen ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen