K11 - Die neuen Fälle
Folge 95: No Escape
23 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12
No Escape: Kommissar Philipp Stehler rätselt nach Dienstschluss in einem Escape Room. Doch aus Spaß wird ernst, als alle Türen verschlossen bleiben und eine Stimme den bevorstehenden Tod des Ermittlers ankündigt! Seine Kollegen sind zu allem bereit, sein Leben zu retten. Doch wie, wenn sie nicht wissen, wo er steckt?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen