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Kabarett

Aliosha Biz: Fiddler ohne Ruf

ORF1Folge vom 17.04.2026
Aliosha Biz: Fiddler ohne Ruf

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Kabarett

Folge vom 17.04.2026: Aliosha Biz: Fiddler ohne Ruf

44 Min.Folge vom 17.04.2026

In seinem umjubelten Kabarettdebüt "Fiddler ohne Ruf" brilliert Aliosha Biz mit politisch inkorrektem, jüdischem und sonstigen Humor sowie viel Musik. So erzählt er seinen Weg von der sowjetischen Kindheit zwischen Erdäpfelernte und Geige bis zur Ankunft in Wien. In der neuen Heimat beschließt er, Kabarettist zu werden und ist es, drei Jahrzehnte später, tatsächlich. Bildquelle: ORF/ROBERT PÖCKSTEINER/Christopher Meidinger

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