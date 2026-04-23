Kabarett im Turm: Buono - DorfliveJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 23.04.2026: Kabarett im Turm: Buono - Dorflive
28 Min.Folge vom 23.04.2026
Buono - die Südtiroler Comedy-Social-Media-Sensation erobert die Bühne! Mit seinem einzigartigen Humor bringt Buono das Dorfleben ins Fernsehen. Seine exklusive Debüt-Comedy-Show "Dorflife" verbindet charmante Geschichten, witzige Dorfklischees und humorvolle Episoden aus seinem Leben. Das Publikum erlebt, wie moderne Social-Media-Welt und traditionelle Dorfkultur aufeinandertreffen - Konflikte und Lacher garantiert!
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Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: ORF 1