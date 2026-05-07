Kabarett im Turm: Fälbl & Pichowetz - Der G'scheite und der BlödeJetzt kostenlos streamen
Kabarett
Folge vom 07.05.2026: Kabarett im Turm: Fälbl & Pichowetz - Der G'scheite und der Blöde
56 Min.Folge vom 07.05.2026
Hoch über den Dächern Wiens begeben sich die Publikumslieblinge Christoph Fälbl und Gerald Pichowetz in ihrem Programm auf die Spuren von Farkas, Grünbaum und Waldbrunn. In der Tradition der humoristischen Doppelconférence gibt das Duo pointenreiche Dialoge zum Besten, bis keiner mehr sicher sagen kann, wer jetzt der G'scheite und wer der Blöde ist. Kabarettchansons, Wortwitz, Situationskomik und skurrile Tiefsinnigkeiten wechseln sich gegenseitig ab, am Ende bleibt kein Auge mehr trocken! Bildquelle: ORF/Don’t Panic Production/Gloria Theater
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