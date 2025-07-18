Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues Staffel 4

ORF2Staffel 1Folge 13vom 18.07.2025
45 Min.Folge vom 18.07.2025

Neuzugang auf Stiege 10: Robert Henker, Sport- und Mathematiklehrer, zieht ein. Schoitls Mutter wirft Schwiegertochter Claudia aus ihrer Wohnung. Gneißer ist nicht besonders glücklich, dass seine Tochter jetzt wieder bei ihm wohnt, denn Aranka, die ungarische Prostituierte aus Budapest hat sich bei ihm einquartiert. Zu guter Letzt brennt auch noch der Chinese ab. Tschu kommt in den Flammen um, Sebesta wird gerettet und nach Steinhof eingeliefert. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

