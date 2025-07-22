Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 18vom 22.07.2025
45 Min.Folge vom 22.07.2025

Joschi Täublers mysteriöse Unfallserie geht weiter. Als er allerdings mit Gustl einen Unfall provoziert, landet er im Kommissariat. Die Turecek nimmt eine Hypothek auf das Haus von Mutter Schoitl auf, um ein Restaurant zu eröffnen. Frau Kaiser schreibt einen anonymen Brief an Gitti und Claudia Gneißer rutscht immer mehr in die Drogenszene ab. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

ORF2
