Kaisermühlen Blues Staffel 4

ORF2Staffel 1Folge 15vom 21.07.2025
Folge 15: Kaisermühlen Blues (3/10): Schön wär's auf einer Insel

46 Min.Folge vom 21.07.2025

Die Affäre Wilma Gneißers mit Sektionschef Spengler endet für Wilma auf eine sehr unangenehme Weise. Rudi Gneissers Verhältnis mit Aranka nimmt ebenfalls unangenehme Formen an, da auch Arankas Freundin Ilona und ihr Zuhälter bei ihm einziehen. Franzi will Sabine heiraten und Robert Henker macht sich an Irene Vesely heran. Bei einer Messerstecherei wird Trautmann verletzt.

ORF2
