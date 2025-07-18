Kaisermühlen Blues (2/10): Las Molinas ImperialesJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 4
Folge 14: Kaisermühlen Blues (2/10): Las Molinas Imperiales
46 Min.Folge vom 18.07.2025
Schoitl weiht Gneisser in seine große Vision ein: Kaisermühlen soll zu einem überdimensionalen Freizeitpark gemacht werden, dem las Molinas Imperiales. Auch Joschi Täubler ist nach der Exekution seines Heiratsvermittlungsbüros wieder auf eine neue Idee angewiesen: Er gewinnt beim Pokern einen heruntergekommenen Autoplatz. Frau Kaiser versucht diesmal der Vesely Schwierigkeiten zu machen und schickt ihr die Fürsorge ins Haus. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kaisermühlen Blues Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0