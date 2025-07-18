Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kaisermühlen Blues (2/10): Las Molinas Imperiales

ORF2Staffel 1Folge 14vom 18.07.2025
Schoitl weiht Gneisser in seine große Vision ein: Kaisermühlen soll zu einem überdimensionalen Freizeitpark gemacht werden, dem las Molinas Imperiales. Auch Joschi Täubler ist nach der Exekution seines Heiratsvermittlungsbüros wieder auf eine neue Idee angewiesen: Er gewinnt beim Pokern einen heruntergekommenen Autoplatz. Frau Kaiser versucht diesmal der Vesely Schwierigkeiten zu machen und schickt ihr die Fürsorge ins Haus. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

