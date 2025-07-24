Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 22vom 24.07.2025
Kudrnac arbeitet recht widerwillig an seiner Chronik über Kaisermühlen, bis er das "Drittel-Millennium" entdeckt und eine 325 Jahr-Feier initiiert. Rudi Gneißer beginnt seine neue Tätigkeit als Vordenker in der Zukunftswerkstatt des Rathauses. Claudia wird aus der Entzugsanstalt entlassen. Frau Koziber heiratet und Ines geht als Serviererin nach Tirol. René startet seine Karriere als Sänger. Sein Auftritt beim Jahrhundertfest wird zu einem vollen Erfolg. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Walter Langer (Kudrnac) Andrea Kiesling (Claudia Gneisser) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Reinhard Nowak (Pospisil) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Adi Hirschal (René) Serge Falck (Pepi Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

