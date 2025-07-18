Kaisermühlen Blues (1/10): Wie im ewigen LebenJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Kaisermühlen Blues (1/10): Wie im ewigen Leben
45 Min.
Neuzugang auf Stiege 10: Robert Henker, Sport- und Mathematiklehrer, zieht ein. Schoitls Mutter wirft Schwiegertochter Claudia aus ihrer Wohnung. Gneißer ist nicht besonders glücklich, dass seine Tochter jetzt wieder bei ihm wohnt, denn Aranka, die ungarische Prostituierte aus Budapest hat sich bei ihm einquartiert. Zu guter Letzt brennt auch noch der Chinese ab. Tschu kommt in den Flammen um, Sebesta wird gerettet und nach Steinhof eingeliefert. Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
