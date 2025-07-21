Kaisermühlen Blues (4/10): Keiner ist mit nichts zufriedenJetzt kostenlos streamen
45 Min.Folge vom 21.07.2025
Kudrnac will eine Kaisermühlen-Chronik schreiben und bittet Robert Henker um Mitarbeit. Erwin Schoitl ist nicht nur arbeitslos, sondern völlig pleite und erhofft sich von einem reichen Schulfreund in Kärnten finanzielle Hilfe. Geld erwartet sich auch Joschi Täubler von der Versicherung, nachdem er gleich in eine Reihe von Unfällen verwickelt ist.
