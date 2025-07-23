Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 19vom 23.07.2025
Für Ines bricht eine Welt zusammen als sie erfährt, dass Vysloczil verheiratet ist. Gitti und Frau Koziber kommen Frau Kaiser, die als Madame Enigma die Zukunft voraussagt, auf die Schliche. Joschi bekommt eine Anzeige wegen Versicherungsbetrug. Als er seine Sachen packt, um nach Amerika auszuwandern, kann er gerade noch zwei Dealer abhalten Claudia Gneißer zu vergewaltigen. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Doris Hick (Ines Schimek) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Roland Düringer (Joschi Täubler) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Regie: Harald Sicheritz Buch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

