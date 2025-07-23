Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 20vom 23.07.2025
45 Min.Folge vom 23.07.2025

Joschi ist der Held von Kaisermühlen, nachdem er Claudia gerettet hat. Gneißer verschafft ihm einen Job am Zentralfriedhof, Trautmann regelt seine Strafanzeige und zu guter Letzt tritt er sogar in der TV-Sendung "Vera" auf. Kurdrnac wird beim Bezirksvorsteher vorgeladen. Franzi zieht aus der Gemeinschaftswohnung aus und will auch nicht mehr in der Fabrik arbeiten. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Gerald Pichowetz (Franzi) Walter Langer (Kudrnac) Roland Düringer (Joschi Täubler) Christian Spatzek (August Schimek) Regie: Harald Sicheritz Buch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer

ORF2
