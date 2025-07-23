Kaisermühlen Blues (8/10): Wer hoch steigt....Jetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 4
Folge 20: Kaisermühlen Blues (8/10): Wer hoch steigt....
Joschi ist der Held von Kaisermühlen, nachdem er Claudia gerettet hat. Gneißer verschafft ihm einen Job am Zentralfriedhof, Trautmann regelt seine Strafanzeige und zu guter Letzt tritt er sogar in der TV-Sendung "Vera" auf. Kurdrnac wird beim Bezirksvorsteher vorgeladen. Franzi zieht aus der Gemeinschaftswohnung aus und will auch nicht mehr in der Fabrik arbeiten. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Gerald Pichowetz (Franzi) Walter Langer (Kudrnac) Roland Düringer (Joschi Täubler) Christian Spatzek (August Schimek) Regie: Harald Sicheritz Buch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
