Folge 21: Kaisermühlen Blues (9/10): Ein Stern wird geboren
Als Gitti und Trautmann Essen gehen, treffen sie zufällig auf Gustl, der mit einer Chinesin im selben Lokal fröhlich zu Abend isst. Frau Kaiser bekommt einen Gewerbeschein als anerkannte Wahrsagerin und Mama Schoitl heiratet ihren Hofrat Gampernig, was Erwin Schoitl's Chancen auf ein Erbe verringert. Franzi wird gefunden und nach Steinhof gebracht und Joschi verspricht René eine große Sängerkarriere. Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Walter Langer (Kudrnac) Andrea Kiesling (Claudia Gneisser) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Reinhard Nowak (Pospisil) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Adi Hirschal (René) Serge Falck (Pepi Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer Besetzung: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Walter Langer (Kudrnac) Andrea Kiesling (Claudia Gneisser) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Reinhard Nowak (Pospisil) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Adi Hirschal (René) Serge Falck (Pepi Schoitl) Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
