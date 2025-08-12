Kaisermühlen Blues (1/10): Zarte BandeJetzt kostenlos streamen
Kaisermühlen Blues Staffel 7
Folge 1: Kaisermühlen Blues (1/10): Zarte Bande
Neuigkeiten in Kaisermühlen: Reini verlässt die Koziber und zieht zur Geisterbahnchefin in den Prater, Kuchenbäcker betreut einen frisch entlassenen Taschendieb namens Xandi, Rene tritt ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff an und Pepi und Ines eröffnen einen Computer-Laden. Besetzung: Marianne Mendt (Schimek Gitti) Wolfgang Böck (Trautmann) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek), elma Gautier (Vima Gneisser) Serge Falck (Pepi Schoitl) Reinhard Nowak (Reini) Brigitte Swoboda (Koziber) Johanna Tomek (Chefin) Roland Düringer (Joschi Täubler) Michael Niavarani (Kuchenbäcker) Andreas Vitásek (Xandi) u.a. Buch: Ernst Hinterberger Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/MR Film/Contessina Bauer
